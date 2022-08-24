Косачёв: в работе комиссии по биолабораториям США заметен серьёзный прогресс

В работе парламентской комиссии по американским биологическим лабораториям прослеживается серьёзный прогресс.

По словам вице-спикера Совфеда Константина Косачёва, очередное заседание, во время которого будет обсуждаться деятельность биолабораторий США на Украине, запланировано на сентябрь. Он отметил в интервью РИА Новости, что на расследование отведён один год.

"Очень серьёзный прогресс есть", — подчеркнул Косачёв.

Вице-спикер Совфеда добавил, что во время проверок постоянно появляются новые данные о работе американских биолабораторий.