В работе парламентской комиссии по американским биологическим лабораториям прослеживается серьёзный прогресс.
По словам вице-спикера Совфеда Константина Косачёва, очередное заседание, во время которого будет обсуждаться деятельность биолабораторий США на Украине, запланировано на сентябрь. Он отметил в интервью РИА Новости, что на расследование отведён один год.
"Очень серьёзный прогресс есть", — подчеркнул Косачёв.
Вице-спикер Совфеда добавил, что во время проверок постоянно появляются новые данные о работе американских биолабораторий.
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