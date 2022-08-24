ZDF: в НАТО признали, что ЕС заплатит высокую цену за поддержку Киева

Поддержка Украины для Европы задача не из лёгких, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, в Европе понимают, что оказание помощи Киеву необходимо платить серьёзную цену.

Однако "бросать" Незалежную в трудный период нельзя, подчеркнул генсек Североатлантического альянса.

"Мы наблюдаем беспрецедентную поддержку со стороны европейских союзников по НАТО, Германии, Канады, США и многих других стран мира", — заявил Столтенберг в эфире ZDF. — Мы заплатим цену за нашу поддержку Украины вследствие санкций и, конечно же, того факта, что Россия использует энергию в качестве оружия. Но мы должны понимать, что альтернативы нет"".

По словам генсека, сообщение НАТО для союзников было озвучено чётко: альянс будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется".