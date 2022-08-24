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Глава Минобороны Испании Роблес: Россия может снова пойти на Киев

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Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что сейчас российская армия может атаковать любую точку Украины, включая Киев.

Глава Минобороны Испании Роблес: Россия может снова пойти на Киев

В ходе спецоперации на Украине союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР уже уничтожили огромное количество военной техники ВСУ, включая украинскую авиацию. Если Евросоюз не усилит поддержку киевского режима, ему уже вскоре будет нечем обороняться, отметила Роблес в ходе визита на авиабазу Хетафе в Мадриде.

"Сейчас основные бои ведутся на востоке Украины, но спецслужбы всего мира уверены, что Россия может атаковать Киев или любую другую часть страны", — рассказала министр.

Конфликт на Украине будет "долгим, очень тяжелым и очень жестоким", приводит её слова агентство Anadolu. По словам главы испанского оборонного ведомства, для давления на Европу Россия продолжит использовать "газовый вентиль".

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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