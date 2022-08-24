Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что сейчас российская армия может атаковать любую точку Украины, включая Киев.
В ходе спецоперации на Украине союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР уже уничтожили огромное количество военной техники ВСУ, включая украинскую авиацию. Если Евросоюз не усилит поддержку киевского режима, ему уже вскоре будет нечем обороняться, отметила Роблес в ходе визита на авиабазу Хетафе в Мадриде.
"Сейчас основные бои ведутся на востоке Украины, но спецслужбы всего мира уверены, что Россия может атаковать Киев или любую другую часть страны", — рассказала министр.
Конфликт на Украине будет "долгим, очень тяжелым и очень жестоким", приводит её слова агентство Anadolu. По словам главы испанского оборонного ведомства, для давления на Европу Россия продолжит использовать "газовый вентиль".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.