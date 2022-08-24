Экс-глава МИД Украины: США украдут активы РФ, назвав её спонсором терроризма

США добиваются статуса спонсора терроризма для России, чтобы украсть её активы, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин. Как подчеркнул политик, в таком случае ЕС и Штатам будет проще провести "конфискацию".

Без соответствующего статуса США и Евросоюз вынуждены следовать букве закона и ждать решения многочисленных судов.

"Если есть решение, что "страна-террорист", представьте, насколько будет проще принимать решение национальным судам <…> по тем активам, которые заморожены в США, — решения американских судов, голландских, соответственно, немецких", - заявил экс-глава украинского МИД в эфире телеканала "Общественное".

Климкин подчеркнул, что если каждая страна-участник ЕС и западные государства объявят Россию спонсором терроризма, "украсть" активы станет намного проще и быстрее, так как их можно будет "криминализировать".