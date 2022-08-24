FT: Польша отказалась поставлять нефть в Германию для замены импорта из РФ

Власти Польши отказались осуществлять поставки нефти на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), расположенный в городе Шведт (Германия), сообщает Financial Times.

По информации издания, Берлин рассчитывал на помощь Варшавы с заменой импорта российских энергоресурсов, которые поступают в ФРГ по трубопроводу "Дружба".

Отмечается, что Польша не намерена обеспечивать немецкий НПЗ нефтью, так как 54 процента акций предприятия принадлежат "Роснефти".

"Поляки не хотят обеспечивать нас поставками, пока заводом владеет "Роснефть", — подчеркнул сотрудник НПЗ в интервью изданию.