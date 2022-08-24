Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В США отказались взаимодействовать с комиссией РФ по биолабам на Украине
Крейсер "Пётр Великий" выполнил пуск крылатой ракеты "Гранит"
Минобороны: США ударили по сирийскому Дейр-эз-Зоре по приказу Байдена
Посольство РФ: заявления Госдепа об убийстве Дугиной вызывает негодование
Белоруссия рассчитывает увеличить темпы выполнения союзных программ с РФ
Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали за дискредитацию ВС РФ
В МИД Литвы предложили спрашивать россиян на границе "чей Крым"
На дрейфующих рядом с Сахалином кораблях оказалось на десяток больше моряков
Посол России Антонов: Госдеп США уменьшает о влиянии санкций на договор ДСНВ

FT: Польша отказалась поставлять нефть в Германию для замены импорта из РФ

Мир

Власти Польши отказались осуществлять поставки нефти на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), расположенный в городе Шведт (Германия), сообщает Financial Times.

По информации издания, Берлин рассчитывал на помощь Варшавы с заменой импорта российских энергоресурсов, которые поступают в ФРГ по трубопроводу "Дружба".

Отмечается, что Польша не намерена обеспечивать немецкий НПЗ нефтью, так как 54 процента акций предприятия принадлежат "Роснефти".

"Поляки не хотят обеспечивать нас поставками, пока заводом владеет "Роснефть", — подчеркнул сотрудник НПЗ в интервью изданию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Кнутов: блок НАТО может вмешаться в спецоперацию на Украине официально

НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.

Кнутов: блок НАТО может вмешаться в спецоперацию на Украине официально
Депутат Рады Разумков: Киев должен воровать газ, который РФ поставляет в Европу
Мир. Новости мира
Депутат Рады Разумков: Киев должен воровать газ, который РФ поставляет в Европу
Силовые структуры
Экс-разведчик Риттер: ВС РФ медленно продвигаются на Украине, минимизируя потери
Мир. Новости мира
Норин: военнослужащие ВСУ до сих пор верят в победу над ВС РФ
Игорь Латунский Контр-адмирал Геннадий Захаров: в Чечне я сохранил для Родины 120 офицерских жизней Игорь Латунский Любовь Степушова Путин не пойдёт на удары по центрам принятия решений в Киеве Любовь Степушова Сергей Лебедев Единство и патриотизм: у Вьетнама нужно учиться побеждать Сергей Лебедев
Политика. Новости и аналитика
Госдума призовёт Путина начать новую часть СВО
Силовые структуры
Мурадов: формат спецоперации может измениться из-за атак ВСУ на мирные объекты
Норин: в РФ могут объявить мобилизацию в случае боевых действий внутри страны
Силовые структуры
Норин: в РФ могут объявить мобилизацию в случае боевых действий внутри страны
Последние материалы
Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали за дискредитацию ВС РФ
В МИД Литвы предложили спрашивать россиян на границе "чей Крым"
На дрейфующих рядом с Сахалином кораблях оказалось на десяток больше моряков
Посол России Антонов: Госдеп США уменьшает о влиянии санкций на договор ДСНВ
Японские компании повысят цены на товары в течение года
Экс-редактор Первого канала Овсянникова: "Отсижу в тюрьме два-три года"
Страна.ua: в Харькове начались облавы на граждан c родными из России
Лондон и Киев начали переговоры по новому соглашению о цифровой торговле
В Бурятии произошла утечка соляной кислоты
Более 50 моряков в опасности из-за срыва трёх кораблей с якоря у Сахалина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников