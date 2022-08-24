Японские компании повысят цены на товары в течение года

Почти70 процентов японских компаний повысили цены на свои товары и услуги или планируют это сделать в течение года.

Начиная с августа и до конца лета следующего года поднимать цены намерены около 31,2% компаний. Основная часть из них намерена провести процедуру в период с октября и по декабрь.

Речь идёт не только о фирмах-производителях техники, но и продовольственных и прочих компаниях.

Отмечается, что из-за антироссийских санкций в стране резко поднялись цены на топливо, тарифы на электроэнергию и сырьё.