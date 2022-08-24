Лондон и Киев начали переговоры по новому соглашению о цифровой торговле

Великобритания и Украина начали переговоры о заключении нового соглашения о цифровой торговле, говорится в сообщении британского Минторга.

Отмечается, что подобное соглашение призвано помочь восстановить экономику Незалежной.

"Великобритания и Украина сегодня (24 августа) объявили о своем намерении заключить новое соглашение о цифровой торговле, чтобы помочь Украине восстановить свою экономику и защитить средства к существованию", — цитирует релиз РИА Новости.

Согласно информации, кроме прочего, так Лондон намерен показать "непоколебимую поддержку" в отношении Киева.