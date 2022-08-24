Великобритания и Украина начали переговоры о заключении нового соглашения о цифровой торговле, говорится в сообщении британского Минторга.
Отмечается, что подобное соглашение призвано помочь восстановить экономику Незалежной.
"Великобритания и Украина сегодня (24 августа) объявили о своем намерении заключить новое соглашение о цифровой торговле, чтобы помочь Украине восстановить свою экономику и защитить средства к существованию", — цитирует релиз РИА Новости.
Согласно информации, кроме прочего, так Лондон намерен показать "непоколебимую поддержку" в отношении Киева.
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