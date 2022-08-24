СКЦ разрешил выход продуктовым судам из Одессы для отправки в Ливию

Совместный координационный центр разрешил выход в среду из порта Одессы двум кораблям с кукурузой и рапсом.

Судна направятся в Ливию и Нидерланды. "Центр санкционировал движение двух судов, перевозящих в общей сложности 46,1 тысячи тонн зерна в рамках черноморской зерновой инициативы," — цитирует сообщение Центра РИА Новости.

Известно, что корабли выйдут из одесских портов в рамках "продуктовой сделки".