Совместный координационный центр разрешил выход в среду из порта Одессы двум кораблям с кукурузой и рапсом.
Судна направятся в Ливию и Нидерланды.
"Центр санкционировал движение двух судов, перевозящих в общей сложности 46,1 тысячи тонн зерна в рамках черноморской зерновой инициативы," — цитирует сообщение Центра РИА Новости.
Известно, что корабли выйдут из одесских портов в рамках "продуктовой сделки".
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