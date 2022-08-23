Небензя: Запад помогает Украине готовить подрывников-диверсантов

Западные страны помогают спецслужбам Украины в подготовке подрывников-диверсантов, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

У него вызвали возмущение призывы представителей киевского режима убивать русских. Небензя напомнил, что недавно украинский посол в Казахстане Пётр Врублевский сказал, что цель Украины — убить как можно больше русских.

"Возмущены тем, что западные страны не просто всё это не осуждают, но и помогают украинским спецслужбам готовить подрывников-диверсантов для истребления неугодных", — подчеркнул постпред.

Ранее посол Украины в Нур-Султане Врублевский заявил, что "чем больше мы убьём русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям". Представители Ассамблеи народов Казахстана (АНК) осудили дипломата за русофобские высказывания.