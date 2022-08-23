В Казахстане потребовали объявить украинского посла персоной нон грата за демарш

Граждане Казахстана в лице Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций выступили с призывом выслать из страны украинского посла Петра Врублевского, объявив его персоной нон грата, сообщает EADaily.

Такое требование появилось после того, как дипломат объяснил, что украинцы "стараются убить как можно больше русских".

Представители общественной организации усомнились, что посол может высказывать на публике подобные вещи. Такого рода заявления провоцируют раздор и этнические распри, сказали они.

"Подобные заявления не совместимы со статусом посла и дипломатической этикой. Такого рода демарши посягают на мир и согласие в нашей стране, где проживает в мире и дружбе более 120 этносов, в том числе русские и украинцы. В этой связи АРСК требует от МИДа Республики Казахстан объявить посла Украины Врублевского персоной нон грата", — заявили в Ассоциации.

Помимо этого, общественники направили жалобу в прокуратуру с просьбой проанализировать видео с Врублевским, и привлечь виновных к ответственности.

Ранее Врублевский призвал "убивать как можно больше русских", чтобы этого не пришлось делать следующим поколениям.