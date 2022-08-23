Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Зеленский заявил, что Украина не готова к прекращению огня
Экс-разведчик Риттер: ВС РФ медленно продвигаются на Украине, минимизируя потери
В нескольких местах Подмосковья зафиксировали появление медведей
За отказ от эвакуации власти Украины будут лишать граждан опеки над детьми
Шеслер: после взятия Николаева для России откроется дорога на Одессу
Психолог Светлова: из-за игрушек дети хотят получить "кукольные" дефекты
Госдеп дал гражданам США рекомендацию уехать из Украины из-за угрозы эскалации
Барабанов: позиция Макрона по отношению к спецоперации РФ не изменилась
Ивашов: поставки ВСУ системы ПВО Iris-T не повлияют на спецоперацию России

В Казахстане потребовали объявить украинского посла персоной нон грата за демарш

Мир

Граждане Казахстана в лице Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций выступили с призывом выслать из страны украинского посла Петра Врублевского, объявив его персоной нон грата, сообщает EADaily.

В Казахстане потребовали объявить украинского посла персоной нон грата за демарш

Такое требование появилось после того, как дипломат объяснил, что украинцы "стараются убить как можно больше русских".

Представители общественной организации усомнились, что посол может высказывать на публике подобные вещи. Такого рода заявления провоцируют раздор и этнические распри, сказали они.

"Подобные заявления не совместимы со статусом посла и дипломатической этикой. Такого рода демарши посягают на мир и согласие в нашей стране, где проживает в мире и дружбе более 120 этносов, в том числе русские и украинцы. В этой связи АРСК требует от МИДа Республики Казахстан объявить посла Украины Врублевского персоной нон грата", — заявили в Ассоциации.

Помимо этого, общественники направили жалобу в прокуратуру с просьбой проанализировать видео с Врублевским, и привлечь виновных к ответственности.

Ранее Врублевский призвал "убивать как можно больше русских", чтобы этого не пришлось делать следующим поколениям.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Кнутов: блок НАТО может вмешаться в спецоперацию на Украине официально

НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.

Кнутов: блок НАТО может вмешаться в спецоперацию на Украине официально
Путин не пойдёт на удары по центрам принятия решений в Киеве
Новости Украины
Путин не пойдёт на удары по центрам принятия решений в Киеве
Силовые структуры
Экс-спикер Генштаба ВСУ: ситуация сложная — русские давят на Николаев
Мир. Новости мира
American Thinker: поведение Байдена обернулось "чудовищной" катастрофой для США
Игорь Латунский Контр-адмирал Геннадий Захаров: в Чечне я сохранил для Родины 120 офицерских жизней Игорь Латунский Любовь Степушова Путин не пойдёт на удары по центрам принятия решений в Киеве Любовь Степушова Сергей Лебедев Единство и патриотизм: у Вьетнама нужно учиться побеждать Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
Депутат Рады Разумков: Киев должен воровать газ, который РФ поставляет в Европу
Общество
Сатановский: исполнителей теракта против Дугиных уже ликвидировали
Убегающие от "могилизации" в Россию украинцы потенциально опасны
Новости Украины
Убегающие от "могилизации" в Россию украинцы потенциально опасны
Последние материалы
В Казахстане потребовали объявить украинского посла персоной нон грата за демарш
Зеленский заявил, что Украина не готова к прекращению огня
Экс-разведчик Риттер: ВС РФ медленно продвигаются на Украине, минимизируя потери
В нескольких местах Подмосковья зафиксировали появление медведей
За отказ от эвакуации власти Украины будут лишать граждан опеки над детьми
Шеслер: после взятия Николаева для России откроется дорога на Одессу
Диетолог Знахаренко: "Худеющим нельзя исключать углеводы из рациона"
Психолог Светлова: из-за игрушек дети хотят получить "кукольные" дефекты
Госдеп дал гражданам США рекомендацию уехать из Украины из-за угрозы эскалации
Барабанов: позиция Макрона по отношению к спецоперации РФ не изменилась
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников