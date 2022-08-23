За отказ от эвакуации власти Украины будут лишать граждан опеки над детьми

Жителей Украины будут лишать опекунства и попечительства над детьми в случае, если они откажутся эвакуироваться по требованию Киева. Об этом предупредил представитель Верховной Рады Тарас Мельничук.

"Предусмотрено, что в случае, если лица, заменяющие родителей, отказались от обязательной эвакуации детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки… опека или попечительство над такими детьми прекращается", — сообщил Мельничук в своём Telegram-канале.

В этом случае граждане будут лишаться опекунства сразу, в одностороннем порядке, предупредили киевские власти.

В начале августа Киевом была инициирована обязательная эвакуация из районов Донбасса, которые находятся под его контролем. Как уточнила вице-премьер страны Ирина Верещук, власти собираются вывезти порядка 220 тысяч граждан. По её словам, на этих территориях люди живут в ненадлежащих условиях, без газа и электричества.