Жителей Украины будут лишать опекунства и попечительства над детьми в случае, если они откажутся эвакуироваться по требованию Киева. Об этом предупредил представитель Верховной Рады Тарас Мельничук.
"Предусмотрено, что в случае, если лица, заменяющие родителей, отказались от обязательной эвакуации детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки… опека или попечительство над такими детьми прекращается", — сообщил Мельничук в своём Telegram-канале.
В этом случае граждане будут лишаться опекунства сразу, в одностороннем порядке, предупредили киевские власти.
В начале августа Киевом была инициирована обязательная эвакуация из районов Донбасса, которые находятся под его контролем. Как уточнила вице-премьер страны Ирина Верещук, власти собираются вывезти порядка 220 тысяч граждан. По её словам, на этих территориях люди живут в ненадлежащих условиях, без газа и электричества.
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