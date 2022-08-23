Барабанов: позиция Макрона по отношению к спецоперации РФ не изменилась

Макрон всегда призывал Запад занимать жёсткую позицию в отношении спецоперации РФ. Об этом заявил российский историк и политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", доктор политических наук Олег Барабанов, комментируя Pravda.Ru призыв президента Франции не проявлять слабость в отношении России и не идти с ней на компромиссы.

По мнению Барабанова, Эммануэль Макрон и раньше говорил о том, что Западу нужно занимать более жёсткую позицию по отношению к России. Но при этом Макрон, по словам политолога, считает необходимым быть открытым к диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным для того, чтобы оказывать давление.

"Я бы не сказал, что его позиция становится более жесткой. Но он фактически о компромиссе не говорил никогда. Он говорил о том, что он готов сколько угодно разговаривать с Путиным, чтобы Россия прекратила свою операцию. Здесь я не вижу особой смены позиции", — заявил Барабанов.

Политолог отметил, что сам формат "Крымская платформа" не подразумевает других высказываний и предложений. Барабанов заявил, что Макрон остаётся верен себе.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал не проявлять слабость в отношении России и не идти с ней на компромиссы.

"Россия сделала свой выбор, несмотря на принятые на себя обязательства… Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идёт о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара", — заявил Макрон в ходе саммита "Крымской платформы".