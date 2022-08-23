Глава Курской области сообщил о "печали" из-за введённых против него санкций

Губернатор Курской области Роман Старовойт высказал своё отношение против санкций со стороны Канады, введённых против ряда российских чиновников, среди которых оказался и он.

Старовойт с иронией отнёсся к новым ограничениям, касающихся лично его.

"Канада ввела санкции против меня и других моих коллег — российских губернаторов. Очень расстроился", — пошутил Старовойт в своём Telegram-канале.

В одобренном канадскими властями санкционном списке находится 63 физических лица плюс одно предприятие оборонной сферы. Новые санкции были анонсированы канадским премьер-министром Джастином Трюдо на саммите "Крымская платформа" в Киеве, инициатором которого выступил украинский лидер Владимир Зеленский.