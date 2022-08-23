Reuters: украинский конфликт разрушил европейскую мечту

Европейская экономика столкнулась с кризисом из-за продолжительного конфликта на Украине, сообщил Балаж Кораньи в статье для агентства Reuters.

По словам автора, 2022 год должен был стать "звёздным" для Евросоюза, который пережил пандемию коронавируса и был готов развиваться, возрождать пострадавшие сферы экономики и двигаться к светлому будущему.

"Но всё изменилось 24 февраля. Нормальность исчезла, и кризис стал постоянным", — отметил Кораньи.

Теперь Евросоюз ждёт экономическая рецессия и зима без российского топлива. Всё это может ещё более усугубить ситуацию, считает автор материала. В 2021 году большинство экспертов сходились в прогнозе, что в этом году экономический рост Евросоюза составит не менее пяти процентов, однако сейчас у них гораздо более скромные предсказания.

Кораньи напомнил, что ЕС планирует полностью отказаться от поставок российского газа к 2027 году, однако такая "независимость" обойдётся европейским потребителям очень дорого. Уже этой зимой европейцы будут ощущать холод в квартирах и офисах. С каждым годом Европа будет вынуждена тратить всё больше средств на энергоресурсы, что подстегнёт инфляцию и ухудшит уровень жизни в регионе, подчеркнул автор.