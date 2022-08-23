Сенатор Джабаров: Финляндия ничего не выиграет, разорвав связи с РФ

Когда Финляндия станет членом НАТО, в случае обострения отношений Альянса и России она окажется объектом для удара. Такое мнение высказал сенатор Владимир Джабаров.

Ранее лидер Финляндии Саули Ниинисте констатировал почти полный разрыв связей с Россией и утрату доверительных отношений с Москвой на фоне происходящего на Украине.

Джабаров согласился со словами финского президента, напомнив, что российско-финские отношения были прекращены именно по инициативе Хельсинки.

А ведь ещё недавно ситуация была совсем иной, напомнил парламентарий. Россия и Финляндия со времени окончания войны были хорошими соседями, и экономические связи между ними становились всё крупче. Но теперь, к сожалению, Финляндия предпочла забыть о том, что связывало наши страны.

"Что выиграет Финляндия от замораживания контактов с Россией? Ничего. Более того, приняв решение о вступлении в НАТО, Хельсинки становится потенциальным объектом ответного удара, в случае военного конфликта блока НАТО с Россией", — сказал Джабаров, слова которого приводит РИА Новости.