Когда Финляндия станет членом НАТО, в случае обострения отношений Альянса и России она окажется объектом для удара. Такое мнение высказал сенатор Владимир Джабаров.
Ранее лидер Финляндии Саули Ниинисте констатировал почти полный разрыв связей с Россией и утрату доверительных отношений с Москвой на фоне происходящего на Украине.
Джабаров согласился со словами финского президента, напомнив, что российско-финские отношения были прекращены именно по инициативе Хельсинки.
А ведь ещё недавно ситуация была совсем иной, напомнил парламентарий. Россия и Финляндия со времени окончания войны были хорошими соседями, и экономические связи между ними становились всё крупче. Но теперь, к сожалению, Финляндия предпочла забыть о том, что связывало наши страны.
"Что выиграет Финляндия от замораживания контактов с Россией? Ничего. Более того, приняв решение о вступлении в НАТО, Хельсинки становится потенциальным объектом ответного удара, в случае военного конфликта блока НАТО с Россией", — сказал Джабаров, слова которого приводит РИА Новости.
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