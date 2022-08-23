Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал заявления западных послов, которые попросили своих граждан срочно покинуть страну из-за угрозы эскалации.
По словам украинского чиновника, военная спецоперация России продолжается, поскольку ВСУ не хватает оружия. Также советник раскритиковал поведение западных лидеров.
"Дефицит глобального лидерства и политической воли. Может, пора изменить подход?" — сказал Подоляк.
Ранее представители Госдепа сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации могут нанести удар по правительственным объектам и инфраструктуре на Украине. Американские послы посоветовали гражданам США уезжать на частном транспорте.
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НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.