Подоляк оценил призыв Запада покинуть Украину: "Дефицит политической воли"

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал заявления западных послов, которые попросили своих граждан срочно покинуть страну из-за угрозы эскалации.

По словам украинского чиновника, военная спецоперация России продолжается, поскольку ВСУ не хватает оружия. Также советник раскритиковал поведение западных лидеров.

"Дефицит глобального лидерства и политической воли. Может, пора изменить подход?" — сказал Подоляк.

Ранее представители Госдепа сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации могут нанести удар по правительственным объектам и инфраструктуре на Украине. Американские послы посоветовали гражданам США уезжать на частном транспорте.