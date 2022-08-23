Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прибыл к зданию своей Администрации, по которому ВСУ нанесли артиллерийский удар, и осмотрел разрушения.
Прямо на месте происшествия Денис Владимирович дал проекту WarGonzo эксклюзивный комментарий. Он заявил, что это не первый удар по Донецку. Пушилин отметил, что в данном случае противник действовал "достаточно остервенело", обстреливая центр города.
"Ну и мы видим, увы, попадания и в Администрацию. Целенаправленно уничтожен мой кабинет, уничтожены залы заседания. То есть противник пытался нанести урон для республики", — сказал Пушилин.
Глава ДНР подчеркнул, что у противника не получится их запугать. Пушилин заявил, что они тверды в своих целях, а преступники должны понести заслуженное наказание.
"Сегодня он (противник. — Прим. ред.) переступил новые грани. Очередные грани. Подождём", — подытожил Пушилин.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.