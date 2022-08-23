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Пушилин прокомментировал обстрел администрации ДНР: "Запугать нас не получилось"

Мир

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прибыл к зданию своей Администрации, по которому ВСУ нанесли артиллерийский удар, и осмотрел разрушения.

Пушилин прокомментировал обстрел администрации ДНР: "Запугать нас не получилось"

Прямо на месте происшествия Денис Владимирович дал проекту WarGonzo эксклюзивный комментарий. Он заявил, что это не первый удар по Донецку. Пушилин отметил, что в данном случае противник действовал "достаточно остервенело", обстреливая центр города.

"Ну и мы видим, увы, попадания и в Администрацию. Целенаправленно уничтожен мой кабинет, уничтожены залы заседания. То есть противник пытался нанести урон для республики", — сказал Пушилин.

Глава ДНР подчеркнул, что у противника не получится их запугать. Пушилин заявил, что они тверды в своих целях, а преступники должны понести заслуженное наказание.

"Сегодня он (противник. — Прим. ред.) переступил новые грани. Очередные грани. Подождём", — подытожил Пушилин.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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