Самонкин: воровством российского газа Украина разрушит отношения с ЕС

Если Украина начнёт воровать из транзитной трубы российский газ, она разрушит свои отношения с Евросоюзом. Такое мнение высказал политолог Юрий Самонкин в беседе с "ПолитРоссией".

Ранее о том, что Киеву нужно воровать российский газ и перепродавать его в Европу заявил бывший спикер Рады Дмитрий Разумков.

Европа не станет платить за газ из России дважды, заметил эксперт. Кроме того, юридических прав на "конфискацию" топлива Киев не имеет, добавил он.

По словам собеседника издания, для российской торговли энергоносителями предложение Киева угрозы не представляет, поскольку Москва успешно переориентируется на азиатские рынки.

Европейским странам же покупать российский газ придётся в любом случае, даже если на Украине станут воровать топливо, пояснил политический аналитик. И в этом случае Киев может лишиться поддержки ЕС окончательно, считает он.

"Если Киев будет чудить и перепродавать газ, то украинско-европейские отношения накроются медным тазом. У многих чиновников в Брюсселе произойдёт озарение, что украинская экономика не может работать, и приносит вред для самих европейцев", — заключил Самонкин.