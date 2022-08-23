Родные подозреваемой в убийстве Дугиной украинки объяснили её мотивы

Родственники украинки Натальи Вовк (Шабан), которая подозревается в убийстве дочери философа Александра Дугина, сообщили, что пойти на преступление её вынудили проблемы со старшим сыном.

Двоюродная сестра Шабан рассказала, что в начале спецоперации солдаты Вооружённых сил Украины насильно забрали её сына в армию.

"Наталья тогда очень долго и сильно плакала. Долго искала сына", — заявила в беседе с RT Оксана Сошенко, которая приходится двоюродной сестрой Шабан.

По словам родственников, Наталья занималась только слежкой за Дарьей Дугиной, а её автомобиль она не взрывала.

Отец подозреваемой Павел Вовк сказал, что его дочь уволилась из ВСУ, как только началась спецоперация и эмигрировала в Европу. Она жила во Франции и в Польше, но потом вернулась на родину.

Родственники уверяют, что Наталья никогда не служила в нацбатальоне "Азов"*. При этом тех, кто там служит, она называла "кончеными".

Ранее ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной. По данным правоохранителей, гражданка Украины Наталья Вовк приехала в Россию 23 июля и арендовала квартиру в московском доме, где жила дочь философа. Она осуществляла слежку за журналисткой, после чего осуществила установку и подрыв взрывного устройства в машине Дугиной. После совершения преступления украинка уехала в Эстонию через Псковскую область.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.