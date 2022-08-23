Глава парламентской группы Национальной коалиционной партии Кай Мюккянен заявил, что в Финляндии необходимо создать базы Североатлантического Альянса.
"Мы должны стать ключевым игроком в НАТО", — приводит его слова телекомпания Yle.
По его словам, в стране нужно сформировать командный центр НАТО или Центр передового опыта блока. Также Мюккянен предложил призывать на воинскую службу женский пол.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.