В Финляндии выступают за размещение в стране базы НАТО

Глава парламентской группы Национальной коалиционной партии Кай Мюккянен заявил, что в Финляндии необходимо создать базы Североатлантического Альянса.

"Мы должны стать ключевым игроком в НАТО", — приводит его слова телекомпания Yle.

По его словам, в стране нужно сформировать командный центр НАТО или Центр передового опыта блока. Также Мюккянен предложил призывать на воинскую службу женский пол.