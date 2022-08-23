Германские газохранилища заполнены более чем на 80 процентов

В отчете Федерального сетевого агентства сообщается, что газовые хранилища в Германии заполнены на 80,14 процентов, поставки голубого топлива идут в штатном режиме, однако ситуация может измениться в худшую сторону.

"Энергобезопасность ФРГ на данный момент гарантирована", — говорится в документе.