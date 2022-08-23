Пушилин: к обстрелу жилых кварталов Донецка Запад имеет прямое отношение

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, Запад имеет непосредственное отношение к ударам по жилым районам Донецка, поскольку обстрел был проведён снарядами натовского калибра.

"Используются снаряды 155 калибра, натовского образца. По сути, сейчас Запад причастен к конкретному целенаправленному уничтожению гражданских массивов в городе Донецке. В целом считаю, что преступный украинский режим должен понести заслуженное наказание", — сказал Пушилин в своём канале в Telegram.

Как уточнили власти ДНР, обстрел Донецка со стороны ВСУ 23 августа был проведён снарядами натовского калибра 155 мм. Установлено, что удары наносились в том числе и из американской установки HIMARS.

Ранее украинские военные нанесли удары по жилым районам Донецка, Ворошиловскому и Калининскому. Удар в Ворошиловском районе пришёлся по многоквартирному жилому дому и торговому центру. На данный момент известно о трёх жертвах обстрела и шестерых раненых.