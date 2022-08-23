Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Безсонов: ВСУ пытались наступать на нескольких участках фронта
Пушилин: к обстрелу жилых кварталов Донецка Запад имеет прямое отношение
Донецк обстреляли из натовского оружия: есть погибшие и раненые
Мэр Владивостока встретился с работниками морского порта
МО: в результате действий ВС РФ был обезврежен батальон ВСУ под Новомихайловкой
Скотт Риттер: ВСУ разгромили бы немцев и поляков, но Россия — совсем другое дело
Зеленский пообещал "мощный ответ" России на возможные удары по Киеву
Директор LiveInternet Клименко: новости всегда приносили "Яндексу" неприятности
Минобороны: ВКС России уничтожили до 200 украинских военных в ДНР

Киселёв о референдуме: беженцы из ЛНР будут голосовать на общих основаниях

Мир

Полковник Народной милиции Луганской Народной Республики Виталий Киселёв проинформировал, что выехавшие в Россию граждане государства будут принимать участие в референдуме по вхождению в состав РФ на общих основаниях.

По его словам, явка среди беженцев ожидается стопроцентная.

"Огромное количество беженцев, которые выехали на территории Российской Федерации, они точно так же будут голосовать на общих основаниях, и там 100% явка будет", — приводит его слова РИА Новости.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Кнутов: блок НАТО может вмешаться в спецоперацию на Украине официально

НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.

Кнутов: блок НАТО может вмешаться в спецоперацию на Украине официально
Путин не пойдёт на удары по центрам принятия решений в Киеве
Новости Украины
Путин не пойдёт на удары по центрам принятия решений в Киеве
Мир. Новости мира
American Thinker: поведение Байдена обернулось "чудовищной" катастрофой для США
Силовые структуры
Экс-спикер Генштаба ВСУ: ситуация сложная — русские давят на Николаев
Игорь Латунский Контр-адмирал Геннадий Захаров: в Чечне я сохранил для Родины 120 офицерских жизней Игорь Латунский Любовь Степушова Путин не пойдёт на удары по центрам принятия решений в Киеве Любовь Степушова Сергей Лебедев Единство и патриотизм: у Вьетнама нужно учиться побеждать Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
Депутат Рады Разумков: Киев должен воровать газ, который РФ поставляет в Европу
Общество
Сатановский: исполнителей теракта против Дугиных уже ликвидировали
ВС РФ освободили Благодатное и получили возможность наступать на Николаев
Силовые структуры
ВС РФ освободили Благодатное и получили возможность наступать на Николаев
Последние материалы
Скотт Риттер: ВСУ разгромили бы немцев и поляков, но Россия — совсем другое дело
Зеленский пообещал "мощный ответ" России на возможные удары по Киеву
Киселёв о референдуме: беженцы из ЛНР будут голосовать на общих основаниях
Директор LiveInternet Клименко: новости всегда приносили "Яндексу" неприятности
Минобороны: ВКС России уничтожили до 200 украинских военных в ДНР
Московского депутата обвинили в дискредитации армии за молитву папы римского
Моральный фактор: МИД Сирии о признании независимости ДНР и ЛНР
МО: силами авиации и артиллерии РФ ликвидировано семь хранилищ боеприпасов ВСУ
Контр-адмирал Геннадий Захаров: в Чечне я сохранил для Родины 120 офицерских жизней
Стремоусов: диверсанты в Херсонской области попытались убить чиновника Телегина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников