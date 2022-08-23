Полковник Народной милиции Луганской Народной Республики Виталий Киселёв проинформировал, что выехавшие в Россию граждане государства будут принимать участие в референдуме по вхождению в состав РФ на общих основаниях.
По его словам, явка среди беженцев ожидается стопроцентная.
"Огромное количество беженцев, которые выехали на территории Российской Федерации, они точно так же будут голосовать на общих основаниях, и там 100% явка будет", — приводит его слова РИА Новости.
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