Моральный фактор: МИД Сирии о признании независимости ДНР и ЛНР

Глава внешнеполитического ведомства Сирии Фейсал Микдад в разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым сообщил, что страна признала независимость Луганской и Донецкой Народных Республик исходя из морального и исторического права.

"Мы признали независимость ДНР и ЛНР, поскольку моральный, исторический фактор нас подталкивал к этому. Россия доказала всему миру, что она честно относилась ко всем странам, для того, чтобы сохранить международное право, сохранить устав ООН", — приводит его слова РИА Новости.

По словам министра Россия сейчас борется с неонацизмом, и Сирия в этом её поддерживает.