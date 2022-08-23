Глава внешнеполитического ведомства Сирии Фейсал Микдад в разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым сообщил, что страна признала независимость Луганской и Донецкой Народных Республик исходя из морального и исторического права.
"Мы признали независимость ДНР и ЛНР, поскольку моральный, исторический фактор нас подталкивал к этому. Россия доказала всему миру, что она честно относилась ко всем странам, для того, чтобы сохранить международное право, сохранить устав ООН", — приводит его слова РИА Новости.
По словам министра Россия сейчас борется с неонацизмом, и Сирия в этом её поддерживает.
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