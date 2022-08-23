Украинского посла Врублевского осудили за русофобские призывы в Казахстане

Представители Ассамблеи народов Казахстана (АНК) осудили за русофобские призывы украинского посла Врублевского.

Ранее посол Украины в Нур-Султане Пётр Врублевский заявил, что "чем больше мы убьём русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям". Это интервью разлетелось по Сети и сделала Врублевского скандально известной персоной.

Представители Ассамблеи народов Казахстана заявили, что подобные высказывания недопустимы и неприемлемы. По их словам, Казахстан — это страна, где "мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации". Они подчеркнули, что дипломатия должна служить идеалам мира, а не способствовать разжиганию межнациональной ненависти. Представители АНК призвали своих граждан не поддаваться на подобные провокации.

В Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казахстана (АРСК) назвали высказывания Врублевского несовместимыми со статусом посла. Они призвали МИД страны объявить украинского дипломата персоной нон грата.