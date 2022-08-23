Норин: военнослужащие ВСУ до сих пор верят в победу над ВС РФ

Военный историк Евгений Норин заявил, что военнослужащие ВСУ до сих пор верят в победу над ВС РФ из-за страха.

По словам Норина, именно благодаря страху и патриотизму значительное количество украинских военных решили принять участие в специальной военной операции (СВО) против союзных сил. Однако всё это уходит на второй план, когда их начинают убивать, уверен Норин.

Историк отметил, что слабость Украины — отсутствие производства боеприпасов. Однако у Киева есть "неубиваемые оружейные заводы" которые находятся на территориях других стран. По мнению Норина, пока украинские военные никуда не собираются убегать.

"Плюс, частично страхом и патриотизмом Украина поставила в строй значительное число народу. И они не разбегаются, пока их не начинают убивать и убивать. Они мрут толпами, но они сидят в окопах при нашем огневом превосходстве на разных участках", — заявил Норин в беседе с "Украиной.ру".