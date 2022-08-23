Die Zeit: власти ФРГ не смогут быстро получить канадский газ

По мнению немецкого обозревателя Петры Принцлер, что у властей ФРГ не получится отыскать в Канаде замену российскому газу в короткие сроки. Об этом автор сообщила в своей статье для издания Die Zeit, говоря о посещении Канады канцлером ФРГ Олафом Шольцем, и министром по делам экономики и защиты климата Робертом Хабеком.

"Попытки правительства ФРГ получить больше газа от Канады не увенчаются успехом в ближайшее время", — отметила Принцлер.

Автор напомнила, что для доставки канадского газа в ЕС, придётся сначала транспортировать его в Азию, а затем уже в Европу через трудопровод, а это долго и недёшево.

"Более чем сомнительно, что это может произойти быстро", — полагает обозреватель.

Главной целью визита Шольца в Канаду эксперты считают попытку прощупать почву насчёт возможностей закупок энергоресурсов для Германии.