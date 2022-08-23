Украинского дипломата вызвали в МИД Казахстана из-за слов об убийстве русских

Посла Украины в Казахстане Петра Врублевского вызвали в Министерство иностранных дел страны из-за его слов о том, что украинское государство старается убить как можно больше русских граждан.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что украинскому дипломату указали на несоответствии его ранга с подобными заявлениями.

"В ходе встречи послу выражен протест в связи с его высказываниями в интервью 21 августа текущего года казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову", — говорится в сообщении.