Посла Украины в Казахстане Петра Врублевского вызвали в Министерство иностранных дел страны из-за его слов о том, что украинское государство старается убить как можно больше русских граждан.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что украинскому дипломату указали на несоответствии его ранга с подобными заявлениями.
"В ходе встречи послу выражен протест в связи с его высказываниями в интервью 21 августа текущего года казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову", — говорится в сообщении.
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