Финэксперт Юшков: Газпром сразу перекроет вентиль, если Киев начнёт воровать газ

Как только Киев начнёт воровать транзитные объёма газа, "Газпром" перекроет вентиль, как это было в 2009 году. Так финансовый Эксперт Игорь Юшков прокомментировал Pravda.Ru идею Верховной Рады Украины конфисковать российский газ.

Специалист заверил, что техническая возможность для изъятия из трубопровода некоторых объёмов российского газа у Украины есть. Но, по его мнению, Киев не собирается этого делать, а хочет напомнить о себе европейцам.

"Основная задача украинских властей — это постоянно держать европейцев, американцев в тонусе, оставаться в повестке дня", — отметил Юшков.

Киевском режиму важно, чтобы Украина не сходила с первых полос западных изданий, считает специалист, иначе прекратится поток финансовой помощи из Европы и США.

Тем временем, напомнил финансист, Россия снизила объём газа через "Северный поток" и вскоре планирует вовсе остановить газопровод. В таком случае, уточнил эксперт, на весь отопительный сезон у Европы останется только транзит через Украину и маломощный "Турецкий поток".

"Если они (украинские власти. — Прим. ред.) будут воровать транзитные объемы, то "Газпром" перекроет вентиль, как это было в 2009 году. Россия не будет стараться выполнить какие-то контрактные обязательства себе в ущерб", — предупредил специалист.

В этом случае, отметил Юшков, европейцы лишатся еще 42 миллионов кубометров российского газа в сутки, а значит всю будущую зиму Евросоюзу придётся экономить на отоплении.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков предложил конфисковать российское голубое топливо, которое поставляется в Европу через украинскую территорию.