Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на Западе и в Североатлантическом альянсе есть государства, нежелающие окончания противостояния Украины с Россией. Также он отметил, что были и такие страны, которые бойкотировали так называемую продуктовую сделку и об этом прекрасно известно генеральному секретарю ООН.
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НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.