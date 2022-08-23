Чавушоглу: Запад не хочет окончания спецоперации на Украине

Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на Западе и в Североатлантическом альянсе есть государства, нежелающие окончания противостояния Украины с Россией. Также он отметил, что были и такие страны, которые бойкотировали так называемую продуктовую сделку и об этом прекрасно известно генеральному секретарю ООН.