Кедми: США хотят ликвидировать ООН и разорвать дипотношения с РФ

Экс-руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми считает, что Вашингтон хочет разорвать с Москвой все дипломатические отношения, а Организация Объединённых Наций этому сильно мешает.

"ООН мешает Соединенным Штатам. Она им не нужна. Потому что это непослушное им учреждение. Эта организация независимая", — отметил он.

По словам эксперта, Россия и Китай настаивают на том, что международные решения должны быть под защитой ООН, а это абсолютно не нравится Соединённым Штатам.

"Поэтому они хотят дискредитировать ООН окончательно и создать вместо этой другую, альтернативную, послушную организацию", — пояснил он.

Кедми добавил, что Вашингтон намерено бойкотируют решения ООН, избегая обсуждения важных вопросов, инициируемые Москвой в Совете безопасности организации.

В заключении эксперт отметил, что в будущем подобное поведение США может привести к полному разрыву дипотношений с Россией.