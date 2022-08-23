Слуцкий: после убийства Дугиной говорить о переговорах РФ и Украины сложно

Убийство российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной уменьшает шансы на переговоры между Киевом и Москвой. Такое мнение выразил руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий.

В интервью РИА Новости он отметил, что украинская сторона по-прежнему не настроена на диалог с Россией.

"После этой чудовищной трагедии говорить сложно", — указал Слуцкий.

При этом политик добавил, что это его личная позиция как члена переговорной группы.

В субботу, 20 августа, Дугина погибла в результате взрыва автомобиля в Одинцовском районе Подмосковья. По информации Федеральной Службы безопасности РФ, убийство было организовано по приказу украинских спецслужб. В совершении преступления подозревается гражданка Украины Наталья Вовк.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик потребовал провести качественное расследование и установить все обстоятельства, которые привели к гибели журналистки и политолога Дугиной.