Убийство российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной уменьшает шансы на переговоры между Киевом и Москвой. Такое мнение выразил руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий.
В интервью РИА Новости он отметил, что украинская сторона по-прежнему не настроена на диалог с Россией.
"После этой чудовищной трагедии говорить сложно", — указал Слуцкий.
При этом политик добавил, что это его личная позиция как члена переговорной группы.
В субботу, 20 августа, Дугина погибла в результате взрыва автомобиля в Одинцовском районе Подмосковья. По информации Федеральной Службы безопасности РФ, убийство было организовано по приказу украинских спецслужб. В совершении преступления подозревается гражданка Украины Наталья Вовк.
Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик потребовал провести качественное расследование и установить все обстоятельства, которые привели к гибели журналистки и политолога Дугиной.
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