Дополнительные сбережения жителей Германии "съедает" инфляция

Дополнительные сбережения немцев сгорают на фоне продолжающегося роста цен. Такой вывод сделали аналитики экономического института IFO.

Средства, которые многие семьи откладывали в период коронавируса, теперь растаяли. Однако потребительские цены продолжают резкий рост. В итоге частное потребление перестанет быть движущей силой экономики Германии в течение года, заявили экономисты.