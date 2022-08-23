Дополнительные сбережения немцев сгорают на фоне продолжающегося роста цен. Такой вывод сделали аналитики экономического института IFO.
Средства, которые многие семьи откладывали в период коронавируса, теперь растаяли. Однако потребительские цены продолжают резкий рост. В итоге частное потребление перестанет быть движущей силой экономики Германии в течение года, заявили экономисты.
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