Депутат Морозов: Евросоюз пострадает, если Украина будет воровать российский газ

Власти Украины технически могут попытаться воровать российский газ, но от таких действий будут страдать европейские страны, заявил депутат Госдумы Олег Морозов.

В интервью РИА Новости он отметил, что при таком сценарии ЕС недополучит голубое топливо. Однако главы европейских государств должны будут в любом случае расплатиться за энергоресурсы с Москвой, пояснил парламентарий.

"Нам, по правде говоря, эти разборки не интересны. Мы свою цену от европейцев получим", — указал Морозов.

Он также добавил, что Евросоюзу необходимо самостоятельно разобраться с киевским режимом. По его словам, страны, входящие в состав ЕС, уже сегодня столкнулись с серьёзными экономическими проблемами. Если Украина будет воровать российский газ, то Европе придётся платить и за то, что у них украли, заключил политик.

Ранее депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал воровать российское голубое топливо, поставляемое в ЕС через украинскую территорию.