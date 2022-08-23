Польский генерал Скшипчак: Путин засыплет Киев ракетами за убийство Дугиной

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшыпчак уверен, что Россия отомстит Украине за теракт, в котором погибла Дарья Дугина.

Убийство молодого политолога, дочери философа Александра Дугина политический эксперт Егор Холмогоров назвал ударом по реальному центру принятия решений в России. В Польше уверены, что это будет очень дорого стоить киевскому режиму.

Генерал Скшипчак заявил в интервью польскому изданию Wiadomosci, что 24 августа по Киеву будет нанесен массированный ракетный удар.

"Именно так россияне встретят День независимости Украины", — предположил он.

По словам отставного военного, Владимир Путин может объявить новую отечественную войну, заявив, что украинцы сейчас нападают на российскую территорию.