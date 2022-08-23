Politico: США и ЕС скептически воспримут приход Трасс на пост премьера Британии

США и Европа скептически воспримут приход министра иностранных дел Британии Лиз Трасс на должность премьера государства, сообщает Politico, ссылаясь на источники в дипломатических ведомствах.

По информации издания, Трасс не пользуется большой популярностью на международной арене. Кроме того, в статье отмечается, что главу МИД Великобритании "презирают" в Китае и России.

"Трасс встретят с глубоким скептицизмом в большей части Западной Европы и Белом доме", — сказано в материале.

Дипломат, пожелавший сохранить анонимность, рассказал в интервью изданию, что на новом посту Трасс понадобится доверие британцев, которое нужно восстановить. Другой источник газеты подчеркнул: руководитель МИД Британии негативно показала себя на своей нынешней должности.

Politico уточняет, что два дипломата из стран на юге Европы обеспокоены импульсивностью Трасс. Они убеждены: поведение политика может спровоцировать рост напряжённости в мире.