Берлину необходимо увеличить поставки оружия Киеву. Об этом заявила председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
По её словам, жители Германии должны быть готовы идти на жертвы в противостоянии с РФ. Кроме того, она отметила, что Европе не следует проявлять слабость, несмотря на подорожание энергоресурсов и кризис.
"Мы срочно должны поставить тяжёлые вооружения и боеприпасы на Украину до наступления зимы", — цитирует политика издание RND.
Мари-Агнес Штрак-Циммерман добавила, что не понимает, с чем связана медлительность канцлера Германии Олафа Шольца в контексте предоставления военной помощи Вооружённым силам Украины (ВСУ). Она порекомендовала ему срочно передать Киеву бронетранспортёры и танки.
Ранее в Министерстве обороны ФРГ заявили, что Берлин больше не в силах снабжать Украину оружием со своих складов.
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