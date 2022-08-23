Глава комитета бундестага: немцы должны быть готовы идти на жертвы в борьбе с РФ

Берлину необходимо увеличить поставки оружия Киеву. Об этом заявила председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

По её словам, жители Германии должны быть готовы идти на жертвы в противостоянии с РФ. Кроме того, она отметила, что Европе не следует проявлять слабость, несмотря на подорожание энергоресурсов и кризис.

"Мы срочно должны поставить тяжёлые вооружения и боеприпасы на Украину до наступления зимы", — цитирует политика издание RND.

Мари-Агнес Штрак-Циммерман добавила, что не понимает, с чем связана медлительность канцлера Германии Олафа Шольца в контексте предоставления военной помощи Вооружённым силам Украины (ВСУ). Она порекомендовала ему срочно передать Киеву бронетранспортёры и танки.

Ранее в Министерстве обороны ФРГ заявили, что Берлин больше не в силах снабжать Украину оружием со своих складов.