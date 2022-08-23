Канцлер ФРГ Олаф Шольц потерпел неудачу на переговорах с премьером Канады Джастином Трюдо о возможных поставках канадского газа в Германию. Об этом пишет Die Zeit.
По информации издания, во время встречи речь зашла о партнёрских и дружеских отношениях. В статье сказано, что на обеде Шольц и Трюдо разговаривали исключительно о крепких связях.
Когда представители ФРГ подняли тему, связанную с газовыми поставками, переговоры зашли в тупик, подчёркивается в материале.
"В ближайшее время голубое топливо из Канады не заменит поставки из РФ для Германии", — считает обозреватель.
Отмечается, что после переговоров Трюдо сделал неоднозначное заявление о газовом сотрудничестве с ФРГ, пообещав рассмотреть бизнес-модели для поставок. В редакции Die Zeit убеждены: Канаде невыгодно продавать голубое топливо Германии, поэтому Шольц вряд ли сможет добиться конкретных договорённостей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Склонность президента США Джо Байдена к односторонним действиям уже обернулась "чудовищной" катастрофой. Об этом пишет American Thinker.