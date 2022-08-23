Володин: трибунал над военными преступниками ждут все, кроме Зеленского

Киевскому режиму есть чего бояться в преддверии трибунала над украинскими военными преступниками. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что во время судебного процесса определится дальнейшая судьба боевиков ВСУ, которые действовали против гражданского населения ДНР и ЛНР. Как подчеркнул политик, заседание должно проходить публично.

Володин напомнил, что именно президент Украины Владимир Зеленский приказывал "бомбить, стрелять и убивать" мирных жителей, поэтому сейчас он испытывает страх.

"Зеленский делает всё, чтобы трибунала не было, угрожая отказом от мирного урегулирования", — указал спикер Госдумы.

Политик призвал организовать суд над военными ВСУ. По его мнению, весь мир должен узнать о преступлениях киевского режима.

Ранее Зеленский сообщил, что трибунал станет для Киева "последней чертой" в контексте переговоров между Украиной и РФ.