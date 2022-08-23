Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Австрия и Венгрия за 180 дней не передали Киеву ни одной единицы оружия.
По его мнению, слова украинского министра в адрес двух европейских стран напоминают замечание в дневник или вызов родителей в школу.
"В Киеве очень переживают, что в Европе не все вымазаны поддержкой украинского нацистского режима", — считает Мирошник.
Посол добавил, что украинские чиновники захотели напомнить "старшим товарищам" из Евросоюза об отсутствии помощи со стороны Венгрии и Австрии.
Ранее сообщалось, что венгерский премьер Виктор Орбан и руководитель Польши Матеуш Моравецкий разошлись во мнениях по поводу российской спецоперации. Как отмечает Foreign Policy, Варшава регулярно выступает за ужесточение санкций в отношении Москвы, а Будапешт пытается сохранить хорошие отношения с лидером РФ Владимиром Путиным.
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