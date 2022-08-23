NYT: ООН столкнулась с рекордной нехваткой средств из-за украинского конфликта

Организация Объединённых Наций (ООН) испытывает рекордную нехватку средств для предоставления гумпомощи нуждающимся странам. Об этом сообщает New York Times.

По информации издания, ООН столкнулась с дефицитом финансирования из-за роста потребностей людей и пристального внимания государств-доноров к украинскому конфликту. В статье сказано, что организации не хватает денег, чтобы продолжать борьбу с гуманитарными проблемами по всему миру.

"Мы наблюдаем самый большой дефицит финансирования. Количество людей, которым требуется помощь, стремительно растёт", — сказал заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Кроме того, в материале подчёркивается: страны, предоставляющие средства ООН, сейчас проявляют гораздо большую заботу по отношению к украинским гражданам, поэтому проблемы Ближнего Востока и Африки отошли на второй план.

NYT отмечает, что ООН также столкнулась с дефицитом финансирования из-за пандемии COVID-19, экономического кризиса и конфликтов в разных государствах.