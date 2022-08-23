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Foreign Policy: премьер Венгрии Орбан разругался с лидером Польши из-за Путина

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава Польши Матеуш Моравецкий разошлись во мнениях по поводу спецоперации на Украине.

Кроме прочего, лидеры стран поссорились из-за разногласий в контексте отношений с президентом России Владимиром Путиным.

"Варшава стала одним из главных сторонников Украины, призвав ужесточить санкции против Москвы и увеличив военную помощь, Будапешт уклонился от каких-либо значимых мер и вместо этого сосредоточился на сохранении хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным", — заявили аналитики Foreign Policy.

По их мнению, теперь отношения между Польшей и Венгрией идут "к закату" и Варшава больше не может "доверять" Будапешту. Как подчеркнули авторы, такая ситуация может изрядно навредить ЕС, так как подобный инцидент не что иное, как раскол внутри союза.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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