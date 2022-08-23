Венгерские аналитики: Евросоюз толкает США и Россию к ядерному Армагеддону

Вероятность начала ядерной войны между мировыми державами велика, как никогда, но лидеры Евросоюза продолжают подталкивать на фатальный шаг Россию и США, заявили венгерские аналитики Ласло Богар и Миклош Кевехази.

По их мнению, в Европе сложилось мнение, что ядерной войны не может быть априори, что создало ложное чувство безопасности у лидеров ЕС, которые продолжают накалять обстановку.

"Власти Евросоюза подталкивают мир к ядерному армагеддону, ведя себя как никчёмные, примитивные марионетки США", — пояснили аналитики в беседе с "ПолитРоссия". — Если обе стороны считают, что не могут дать другой стороне стать победителем, они способны помешать ей, используя любые средства. И это может включать в себя ядерную войну".

Идя на поводу у Белого дома, страны ЕС неосознанно создают ещё большее напряжение на мировой политической арене, считают аналитики. Тогда как в условиях фактического отсутствия каких-либо отношений между Россией и США, Европа должна была занять нейтралитет.