The Paper: встреча Путина и Токаева была серьёзным сигналом для Запада

Недавняя встреча президента России Владимира Путина и лидера Казахстана Касыма-Жомарта Токаева должна стать серьёзным сигналом для Запада, заявили китайские аналитики. По их мнению, все попытки европейских и западных лидеров "усмотреть" проблему в отношениях двух стран провалились.

Как подчеркнули аналитики, Путин лично встретил Токаева, что нонсенс для западных делегатов, которым приходится часами ждать российского лидера. Кроме того, встреча прошла в дружеской атмосфере.

"Дверца машины открылась, гость увидел, что там его ждёт Путин, и поспешил вверх по ступенькам. Они улыбнулись и пожали друг другу руки, затем обнялись и позволили прессе сделать совместное фото", — пишет китайское издание The Paper. — Токаев является одним из наиболее часто за последнее время встречающихся с Путиным иностранных лидеров. Это свидетельствует о неких "особых” отношениях между Россией и Казахстаном".

По мнению китайских обозревателей, в последнее время Запад всё чаще пытается найти проблему в отношениях между Россией и ближайшими государствами там, где её нет.