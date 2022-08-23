Киев возмущён заявлением Шольца про НАТО и Путина: врали про открытые двери

Недавнее заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что перед началом спецоперации он заверил российского президента Владимира Путина, что Украину не возьмут в НАТО ещё по меньшей мере лет 30, разозлило Киев.

Так, по словам депутата Рады Максима Бужанского, все эти годы Берлин врал про "открытые двери" альянса.

"Это конечно очень интересно узнать, что канцлер Германии сообщал Путину, что в ближайшие 30 лет Украину не примут в НАТО. Жаль, что про эти тридцать лет никто официально не заявил Украине, рассказывая вместо этого про "открытые двери", — заявил украинский депутат.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление канцлера о том, что перспектива Украины на вступление в НАТО очень туманна и она не стояла на повестке до начала СВО, о чём Шольц сообщил Путину. Как подчеркнул немецкий политик, речь идёт о по меньшей мере 30 годах, в течение которых, Киев не примут в Североатлантический альянс.