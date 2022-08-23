FT: немецкий город захлестнуло недовольство из-за антироссийской политики

Жителей промышленного города Шведт в Германии захлестнула волна гнева из-за антироссийской политики ФРГ. Основным источником заработка немцев в населённом пункте был нефтеперерабатывающий завод, который испытывает огромные трудности из-за эмбарго на чёрное золото из России.

Согласно информации, местные жители недовольны, что Берлин сразу запретил поставки нефти, а не "выторговал" себе отсрочку по примеру других стран ЕС.

"Шведт захлестнула волна гнева после того, как Германия согласилась на эмбарго. Некоторые жители поинтересовались, почему власти не последовали примеру Венгрии, Чехии и Словакии, которые также связаны с "Дружбой", но выторговали себе временные отсрочки, ссылаясь на отсутствие альтернативы российской нефти", — заявили аналитики Financial Times.

Горожане опасаются закрытия НПЗ из-за решения властей, что сулит повальную безработицу и голод.