Жителей промышленного города Шведт в Германии захлестнула волна гнева из-за антироссийской политики ФРГ. Основным источником заработка немцев в населённом пункте был нефтеперерабатывающий завод, который испытывает огромные трудности из-за эмбарго на чёрное золото из России.
Согласно информации, местные жители недовольны, что Берлин сразу запретил поставки нефти, а не "выторговал" себе отсрочку по примеру других стран ЕС.
"Шведт захлестнула волна гнева после того, как Германия согласилась на эмбарго. Некоторые жители поинтересовались, почему власти не последовали примеру Венгрии, Чехии и Словакии, которые также связаны с "Дружбой", но выторговали себе временные отсрочки, ссылаясь на отсутствие альтернативы российской нефти", — заявили аналитики Financial Times.
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