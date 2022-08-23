В Одессе местные жители вывесили флаг РФ и дополнили его баннером "Одесса — русский город". Триколор появился в День Государственного Флага России.
"В День Государственного Флага России на улице Небесной сотни 3А (ранее — проспект Маршала Жукова) появился российский государственный флаг и надпись "Одесса — русский город", — пишет паблик "Интересная Одесса".
Как сообщают очевидцы, местных жителей, которые могут быть причастны к появлению "пророссийских знаков" теперь разыскивает полиция.
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