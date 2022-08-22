Экс-главу МИД Чехии удивила реакция США на слова Путина: "Подлили масла в огонь"

Бывший глава МИД Чехии и бывший председатель Генассамблеи ООН Ян Каван заявил, что США спровоцировали Москву на начало спецоперации на Украине.

Каван упрекнул Штаты в том, что они проигнорировали слова президента РФ Владимира Путина о расширении Североатлантического альянса. Представитель Чехии считает, что Вашингтон недостаточно серьёзно отнёсся к речи главы России на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

"К моему удивлению, американцы не только его проигнорировали, но и вскоре после этого пообещали Грузии и Украине членство в альянсе. На мой взгляд, они тем самым подлили масла в огонь, лишний раз спровоцировали Россию", — выразил своё мнение Каван в интервью на Radio Universum.