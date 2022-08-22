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Die Welt: Зеленским управляют Байден, Шольц и Макрон

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Украинский президент Владимир Зеленский находится под управлением лидеров США, Германии и Франции, которые определяют политический курс Украины, сообщает обозреватель Кристоф Шлиц в статье для издания Die Welt.

Die Welt: Зеленским управляют Байден, Шольц и Макрон

"Очевидно одно: несмотря на все публичные заявления о праве Киева на самоопределение, президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон решают, что будет делать Зеленский, потому что без финансовой и военной помощи Запада Украина была бы совершенно беспомощна", — отметил Шлиц.

По словам автора, страны Запада по-разному смотрят на разрешение украинского кризиса: США настаивают на оказание дальнейшей военной помощи Киеву, тогда как ФРГ и Франция планируют направить Зеленского на заключение мирного соглашения с Россией.

Журналист подчеркнул, что неопределённость Запада по поводу украинского конфликта обостряет ситуацию в европейских странах, жители которых всё громче выражают недовольство антироссийскими санкциями, ударившими по экономике Евросоюза.

Шлиц констатировал нарастание в ЕС токсичных настроений, мешающих Брюсселю вводить новые ограничительные меры против РФ и принимать решения о дальнейших поставках вооружения Украине.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор сообщил, что спецслужбы США осведомлены о тяжёлом положении Вооружённых сил Украины, но вбрасывают в СМИ противоположное мнение.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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