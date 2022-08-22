Бывший морской пехотинец ВМС США Роберт О'Нилл заявил, что в армии США занимаются расовыми тренингами, а не стрельбой.
Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп-младший заявил, что сейчас морские пехотинцы больше занимаются тренингами по разнообразию рас и гендеров, чем стрельбой.
О'Нилл подтвердил эти слова в своих социальных сетях. Бывший "морской котик" написал, что из-за этого военных стали чаще увольнять и появились проблемы с призывом молодых новобранцев.
"Это больше, чем политический тезис. Так происходит, и в этом нет ничего хорошего", — написал О'Нилл.
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